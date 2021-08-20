VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye ithal ediyordu, yerli olarak üretildi! Bakan Varank: Gördüğümde çok etkilendim
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi
"Kılıçdaroğlu'nu görünce televizyonu kapatıyorum"
İngiltere'den rakiplerimizi kızdıracak karar
Selçuk Bayraktar'dan 'uçan otomobil' açıklaması!
Resmen gövde gösterisi yaptılar
Kritik bölgede omuz omuza!
Taliban, Rusya'dan yardım istedi!
Komşu sınırı 'çelik'ten duvar!
Kıbrıs'ta en gerçekçi çözüm iki ayrı devlete dayalı
ABD'de sel... 10 kişi öldü, 31 kişi kayboldu
"Daha fazla Afgan alınmasına karşıyım"
Sosyal medyanın kahramanı oldu
357 Türk vatandaşını Afganistan'dan tahliye eden THY uçağı İstanbul'a ulaştı
Direnişten ilk zafer! Taliban'dan 3 bölgeyi geri aldılar
Biden tahliye için yardım istemeye hazırlanıyor
Kocaeli'de düğün zehir oldu: 28 kişi hastaneye kaldırıldı
Muğla'da vahşet: Para vermeyen annesini öldürdü
Jeanine Anez hapishanede intihar girişiminde bulundu
Konya'da feci kaza... 3 genç öldü
Hepsi vuruldu
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı
24 saatte orayı terk ederiz
"Namuzsuzların sınırı yoktur"
20 Ağustos 2021 Cuma 09:31:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2021 Cuma 09:31:00

Yakın geçmişlerini unutup yeni kaos planlarını devreye soktular!

ABONE OL

CHP ve İYİ Parti, Afganistan'da Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesiyle yaşanan olayların ardından Afganların Türkiye'ye geleceğini öne sürerek propaganda başlattı. 'Hudut namustur' propagandası üzerinden kaos planlayan CHP ve İYİ Parti, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarına her fırsatta karşı çıktıklarını unuttu.

Türkiye'ye sığınan Suriyeliler üzerinden yaptığı siyasetle sokakları geren CHP, bu kez de "Hudut namustur" söylemini diline doladı. CHP'liler tüm il teşkilatlarına bu söylemin yazılı olduğu pankart asmaya başladı. CHP Genel Merkezi'nin yanısıra CHP İstanbul İl Başkanlığı ve 39 İlçe Başkanlığı binasına da "Sınır Namustur" pankartları asıldı. Ancak bugün teşkilat binalarına devasa pankartlar asan CHP yönetimi, Türk Ordusu'nun sınırlarımızı korumak için düzenlediği operasyonlara karşı çıkmıştı. Fırat Kalkanı operasyonunun başladığı gün parti sözcüsü sıfatı ile kameralar karşısına geçen Selin Sayek Böke, ilginç ifadeler kullanmış, "Kendi insanlarımızı kendi sınırlarımız içerisinde bu örgüte karşı koruyamıyoruz. Bir kez daha açık bir çağrıda bulunuyoruz, sadece Cerablus'da değil kendi topraklarımızda da mücadeleye davet ediyoruz" demişti.

HER HAREKATA KARŞI ÇIKTILAR

CHP, PKK terörünün sınır boyundaki tacizlerini sonlandırmak için Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na da karşı çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, operasyon öncesi "Uluslararası uzlaşma olmazsa operasyon olmamalı" dedi. Operasyon başlamadan önce "Afrin'e sokaklarda Erdoğan'ı karşılayan kefenliler gitsin" ifadelerini kullandı. Mehmetçik şehrin kapısına dayandığında "TSK Afrin'e girmesin" çağrısı yapan CHP lideri, Barış Pınarı Harekatı öncesinde ise "Tezkereye içimiz yana yana evet diyeceğiz" ifadeleriyle şerh düştü. Yine aynı Kılıçdaroğlu, Suriye sınırı boyunca Türk askerine kurşun sıkan "PKK'nın Suriye kolu PYD'yi ise terör örgütü olarak görmediklerini" ifade etti.

PKK'NIN UZANTISI HDP İLE İTTİFAK

Yeni Şafak'ın haberine göre, 30 yıldır sınırlarımızı tehdit eden teröristlerin yuvalandığı Kandil'e operasyon gündeme geldiğinde de ilk karşı çıkan CHP oldu. CHP yönetimindeki Özgür Özel, PKK'nın Kandil'i boşalttığını iddia ederek operasyona karşı çıktı. Özel, "16 yıldır Kandil'e gitmeyenler, son 16 günde mi gitmeyi akıllarına koymuşlar? (..) Şimdi herkes biliyor ki Kandil'de PKK unsurları kalmamıştır. Ama seçimden ümidi kalmayanlar, Kandil'e gitmeyi, Kandil'e bayrak dikmeyi, PKK'nın boşalttığı Kandil'in dağlarını F-16'lar ile vurup buradan seçimde bir şey, bir güç elde etmeyi düşünmektedirler" demişti. Sınırlarımızı çiğneyerek Mehmetçiğe kurşun sıkan teröristlerin cenaze törenlerine katılan CHP'nin bugünkü tavrı da geçmişten farksız. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "PKK'nın legal görünümlü bir yan kuruluşu" dediği HDP ile ittifak yürüten CHP, bu partinin sınırlarımızı koruyan güvenlik güçlerini ve operasyonları hedef alan açıklamalarına da sessiz.

İTTİFAKTA SINIR KRİZİ

CHP ve ortağı İYİ Parti'nin "hudut namustur" propagandası, gizli ortakları HDP'yi kızdırdı. Son dönem politikasını göçmenler üzerinden yürüten CHP ve İYİ Parti, Afganistan'da Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesiyle yaşanan olayların ardından Afganların Türkiye'ye geleceğini öne sürerek 'Hudut namustur' propagandasını başlattı. CHP ve İYİ Parti'nin bu propagandası, ortakları HDP'de rahatsızlık oluşturdu. HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, sosyal medyadan isim vermeden ortaklarını eleştirdi.

Twitter'dan göndermede bulunan Kenanoğlu, mesajında "Savaş tezkerelerine 'Evet' diyerek başkalarının namusuna göz dikenlerin bugün 'Sınır namustur' diyerek feryat etmeleri samimiyetsizliktir. Suriye'de ÖSO çetelerini korumak için verdiğiniz EVET oyları yüzünden bugün Suriye halkı Türkiye'dedir (..)" ifadelerini kullandı.

Etiketler : CHP Genel Merkezi EVET oyları İYİ Parti CHP hudut namustur Sınır Namustur
Gönül Dağı'na yeni transfer

Gönül Dağı'na yeni transfer
İlk gün hasılatı afetzedelere

İlk gün hasılatı afetzedelere
Beşikçioğlu'nun kızı oyunculuğu seçti

Beşikçioğlu'nun kızı oyunculuğu seçti
Sevgilisinin ailesiyle tanışacak

Sevgilisinin ailesiyle tanışacak
Babamın soyadını kullanma artık

Babamın soyadını kullanma artık
Baran artık aileden

Baran artık aileden
Çukurova ekibi sette

Çukurova ekibi sette
Klipte gelin oldu

Klipte gelin oldu
Los Angeles'ta klip çekti

Los Angeles'ta klip çekti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER