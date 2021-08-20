Türkiye'ye sığınan Suriyeliler üzerinden yaptığı siyasetle sokakları geren CHP, bu kez de "Hudut namustur" söylemini diline doladı. CHP'liler tüm il teşkilatlarına bu söylemin yazılı olduğu pankart asmaya başladı. CHP Genel Merkezi'nin yanısıra CHP İstanbul İl Başkanlığı ve 39 İlçe Başkanlığı binasına da "Sınır Namustur" pankartları asıldı. Ancak bugün teşkilat binalarına devasa pankartlar asan CHP yönetimi, Türk Ordusu'nun sınırlarımızı korumak için düzenlediği operasyonlara karşı çıkmıştı. Fırat Kalkanı operasyonunun başladığı gün parti sözcüsü sıfatı ile kameralar karşısına geçen Selin Sayek Böke, ilginç ifadeler kullanmış, "Kendi insanlarımızı kendi sınırlarımız içerisinde bu örgüte karşı koruyamıyoruz. Bir kez daha açık bir çağrıda bulunuyoruz, sadece Cerablus'da değil kendi topraklarımızda da mücadeleye davet ediyoruz" demişti.

HER HAREKATA KARŞI ÇIKTILAR

CHP, PKK terörünün sınır boyundaki tacizlerini sonlandırmak için Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na da karşı çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, operasyon öncesi "Uluslararası uzlaşma olmazsa operasyon olmamalı" dedi. Operasyon başlamadan önce "Afrin'e sokaklarda Erdoğan'ı karşılayan kefenliler gitsin" ifadelerini kullandı. Mehmetçik şehrin kapısına dayandığında "TSK Afrin'e girmesin" çağrısı yapan CHP lideri, Barış Pınarı Harekatı öncesinde ise "Tezkereye içimiz yana yana evet diyeceğiz" ifadeleriyle şerh düştü. Yine aynı Kılıçdaroğlu, Suriye sınırı boyunca Türk askerine kurşun sıkan "PKK'nın Suriye kolu PYD'yi ise terör örgütü olarak görmediklerini" ifade etti.

PKK'NIN UZANTISI HDP İLE İTTİFAK

Yeni Şafak'ın haberine göre, 30 yıldır sınırlarımızı tehdit eden teröristlerin yuvalandığı Kandil'e operasyon gündeme geldiğinde de ilk karşı çıkan CHP oldu. CHP yönetimindeki Özgür Özel, PKK'nın Kandil'i boşalttığını iddia ederek operasyona karşı çıktı. Özel, "16 yıldır Kandil'e gitmeyenler, son 16 günde mi gitmeyi akıllarına koymuşlar? (..) Şimdi herkes biliyor ki Kandil'de PKK unsurları kalmamıştır. Ama seçimden ümidi kalmayanlar, Kandil'e gitmeyi, Kandil'e bayrak dikmeyi, PKK'nın boşalttığı Kandil'in dağlarını F-16'lar ile vurup buradan seçimde bir şey, bir güç elde etmeyi düşünmektedirler" demişti. Sınırlarımızı çiğneyerek Mehmetçiğe kurşun sıkan teröristlerin cenaze törenlerine katılan CHP'nin bugünkü tavrı da geçmişten farksız. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "PKK'nın legal görünümlü bir yan kuruluşu" dediği HDP ile ittifak yürüten CHP, bu partinin sınırlarımızı koruyan güvenlik güçlerini ve operasyonları hedef alan açıklamalarına da sessiz.

İTTİFAKTA SINIR KRİZİ

CHP ve ortağı İYİ Parti'nin "hudut namustur" propagandası, gizli ortakları HDP'yi kızdırdı. Son dönem politikasını göçmenler üzerinden yürüten CHP ve İYİ Parti, Afganistan'da Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesiyle yaşanan olayların ardından Afganların Türkiye'ye geleceğini öne sürerek 'Hudut namustur' propagandasını başlattı. CHP ve İYİ Parti'nin bu propagandası, ortakları HDP'de rahatsızlık oluşturdu. HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, sosyal medyadan isim vermeden ortaklarını eleştirdi.

Twitter'dan göndermede bulunan Kenanoğlu, mesajında "Savaş tezkerelerine 'Evet' diyerek başkalarının namusuna göz dikenlerin bugün 'Sınır namustur' diyerek feryat etmeleri samimiyetsizliktir. Suriye'de ÖSO çetelerini korumak için verdiğiniz EVET oyları yüzünden bugün Suriye halkı Türkiye'dedir (..)" ifadelerini kullandı.