Yakalanan teröristten flaş ABD itirafı

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17 Kasım 2020 Salı 13:29:00 - Güncelleme:17 Kasım 2020 Salı 13:30:00

Yakalanan terörist ABD'nin ipliğini pazara çıkardı: Yaklaşık 500 terörist 5 ABD'liden bir ay silahlı eğitim aldık

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Suriye'nin El Bab kentinde düzenlenen operasyonla yakalanan PKK'lı terörist, 5 ABD'liden yaklaşık 500 teröristle birlikte bir ay boyunca silahlı eğitim aldıklarını itiraf etti.

Terör örgütü KCK/PKK-PYD/YPG üyesi Mahmud Hamid'in, El Bab şehir merkezinde yaşayan akrabalarının yanına gelebileceği yönündeki duyum üzerine bölgedeki güvenlik güçleri harekete geçti.

AA'nın haberine göre, istihbari çalışmalar sonucunda düzenlenen operasyonda, Mahmud Hamid, Al Vilat Mahallesi Elbüşi Camisi mevkisinde ikamet eden kız kardeşinin evinde gözaltına alındı.

16 YAŞINDA ÖRGÜTE KATILDI

İfadesi alınan terörist, El Bab şehir merkezinde ikamet ederken 2015 yaz döneminde terör örgütü DEAŞ'ın işgali altındaki El Bab'dan ailesiyle Münbiç'e göç ettiklerini, burada terör örgütü KCK/PKK-PYD/YPG'ye katılarak Aynularab'a (Kobani) gittiğini söyledi.

5 ABD VATANDAŞI SİLAHLI EĞİTİM VERDİ

İfadesinde Aynularab'daki örgütün sözde eğitim kampında yaklaşık 500 teröristle beraber, ABD vatandaşı 5 kişiden 1 ay silahlı eğitim aldıklarını belirten terörist, daha sonra Münbiç şehir merkezinde örgüt adına istihbarat faaliyetleri yürüttüğünü itiraf etti.

Terörist, El Bab savcısının talimatıyla tutuklanarak El Bab cezaevine teslim edildi.

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