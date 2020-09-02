  • BIST
    1087.81
  • Dolar
    7,3858
  • Euro
    8,7558
  • Altın
    465,6640
İstanbul
21 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Vasal devletin değiliz, Çin'le ilişkimiz bizim çıkarlarımız doğrultusunda"
Uzman isim Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Balıkesir'e deprem uyarısı: 7.2 büyüklüğüne sahip
'İbo Show' kaldığı yerden devam ediyor... İbrahim Tatlıses imzayı attı
Sömürgeci ruhları hortladı! Fransız mandası
Milyonlarca kişinin merak ettiği soru: Bulunan doğal gaz faturalara ne zaman yansıyacak... İşte yanı ...
Hazal Kaya böyle sitem etti: Uğradığım şiddet başkalarına güç verme arzusu yarattı
Yakalanan FETÖ'cülerin ifadeleri ortaya çıktı! Jet ski ile gezmeyi çok seviyoruz
"Berlin Duvarı" gerçekten yıkıldı mı, yıkıldıysa Karadağ'ı neler bekliyor?
A Milli Takım Sivas'ta
Doğu Akdeniz'deki gerginliği Ege'ye taşıyarak tırmandırıyor
Türkiye'den ABD'nin skandal kararına sert tepki! Hiçbir dayatmayı kabul etmeyiz ve asla taviz vermey ...
ABD'nin Balkan-Doğu Avrupa politikası!
"ABD'nin aldığı karar siyaset dışı ve basiretsiz bir karardır"
Sokak düğünü savaş alanına döndü
Alman ordusuna Türk damgası! "Rakiplerimizi bize denk değildi"
Beşiktaş'a Bayern Münih'ten transfer! Mert Yılmaz'ı kaptılar
Resmen duyurdular! ABD aşı birliğine katılmayacak
Terör örgütü YPG/PKK'ya ağustosta ağır darbe
İstanbul'da pes dedirten görüntüler: Yasağa rağmen asker uğurlama konvoyu yaptılar
Türkiye'nin ilk kadın F-16 pilotuna büyük onur
Anneden şaşırtan istek! Oğlu için elektronik kelepçe istedi
Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya! Anadolu semenderi Batman'da görüldü
Akılalmaz olay! Su içmek isteyen çocuğu hastanelik etti
Otomobil satışları aylık yüzde 106 arttı
02 Eylül 2020 Çarşamba 13:21:00 - Güncelleme:02 Eylül 2020 Çarşamba 13:30:00

Yakalanan FETÖ'cülerin ifadeleri ortaya çıktı! Jet ski ile gezmeyi çok seviyoruz

ABONE OL

İzmir'in Çeşme ilçesinde, satın aldıkları jet ski ile Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmaya çalıştıkları sırada yakalanan Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 eski askerin, ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheliler, jet skiyi neden satın aldıkları sorusuna "Kiralamak çok masraflı olacaktı, bizde jet ski ile gezmeyi çok seviyoruz. Bu nedenle satın aldık." diyerek kaçtıkları iddiasını reddettiler.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, satın aldıkları jet ski ile Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmaya çalışan FETÖ zanlısı 3 eski asker dün yakalanmıştı. Şüphelilerin FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanmaları devam eden eski üsteğmen T.K. ile eski astsubaylar E.S. ve H.B. oldukları belirlenmişti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanmıştı. Eski askerlerin ifadeleri ortaya çıktı. Üç eski asker, kaçtıkları iddiasını reddetti.

"KARŞIDAKİ ADAYI TÜRK ADASI SANDIK"

Askerden birisi “Türk karasuları sınırını bilmeden farkında olmadan geçtik. Üçümüz iyi arkadaşız. Gezmek için denize açıldık. Fazla açılmışız karşıdaki adayı Türk adası sandık. Oraya gidelim, karaya çıkalım diye düşündük. Biraz fazla açıldığımızı sahil güvenlik geldiği zaman anladık. Kaçma amacımız yoktu.” dedi.

"JET SKİ İLE GEZMEYİ ÇOK SEVİYORUZ"

Şüpheliler, jet skiyi neden satın aldıkları sorusuna şöyle cevap verdi:

“Kiralamak çok masraflı olacaktı, bizde jet ski ile gezmeyi çok seviyoruz. Bu nedenle satın aldık. Üçümüz yakın arkadaşız her geldiğinde pahalı olduğu için satın aldık”

"KEŞİF AMACIMIZ YOKTU, BU BÖLGELERİ ÇOK SEVİYORUZ"

Halen FETÖ üyeliğinden davaları devam eden eski askerlere, Çeşme, Kuşadası Dikili bölgelerinde neden keşif yaptıkları sorusu yöneltildi.

Şüpheliler bu soruya da "Bu bölgeleri çok seviyoruz. Sık sık üç arkadaş buralara gelip geziyoruz. Keşif amacımız yoktu" yanıtını verdi.

TRT HABER

EN ÇOK OKUNAN HABERLER