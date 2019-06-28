Yabancı turistleri dolandırdığı iddia edilen 25 taksici için gözaltı kararı verildi

Akşam'dan Devrim Tosunoğlu'nun haberine göre İstanbul Sultanahmet bölgesinde turistleri, dolandıran, zorla fazla para alan, sahte para üstü veren, tacizde bulunan taksicilere yönelik 'son durak' operasyonu düzenlendi.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu tarafından düzenlenen operasyonda 25 taksici hakkında gözaltı kararı verilirken, 38 taksicinin de ifadesine başvurulacak. Taksicilerin bazılarının, nitelikli dolandırıcılık, cinsel taciz, ve nitelikli hırsızlık suçlarından kayıtlarının olduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞLI YILDIZ DA DOLANDIRILMIŞ

Beşiktaş Şilili savunma oyuncusu Enzo Roco da dolandırıcı taksicilerin kurbanı olmuş. Enzo Roco'nun bindiği taksinin şoförü Beşiktaş'tan Sultanahmet'e tam 1000 TL ücret almış.

YOL ORTASINDA İNDİRMİŞLER

Dolandırıcı taksicilere suç örgütü olarak işlem yapılacak. Taksicilerin birbirleri ile irtibatlı olduğu ortaya çıktı. Kurbanları planlı şekilde seçen taksi çetesi aynı yöntemlerle dolandırıcılık yapmış. Sürücüler itiraz eden mağdurları yol ortasında indirmiş. Arkadan gelen taksi de yine çete üyesi olduğu için aynı ücreti istemiş.

Kaynak: aksam.com.tr