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30 Ekim 2020 Cuma 14:31:00 - Güncelleme:30 Ekim 2020 Cuma 14:31:00

Yabancı plakalı araçların yurtta kalma süresi yıl sonuna kadar uzatıldı

Kaynak: AA

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Ticaret Bakanı Pekcan, yabancı plakalı araçların yurtta kalma sürelerinin uzatıldığını açıkladı. Yurtdışında yaşayan ve pandemi nedeniyle ülkeden çıkış yapamayan vatandaşların araç izin süreleri yıl sonuna kadar uzatıldı.

Yabancı plakalı araçların yurtta kalma süresi yıl sonuna kadar uzatıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan; yurtdışında yaşayan vatandaşların pandemi nedeniyle yabancı plakalı araçlarını ülkeden çıkaramadıklarını belirterek, araçların yurtta kalma sürelerinin uzatıldığını duyurdu.

Bakan Pekcan araç izin sürelerinin gümrük idaresine başvuruya gerek olmaksızın yıl sonuna kadar uzatıldığını ifade etti. Bakan Pekcan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, yıl sonu itibarıyla süresi biten taşıtlar için 31 Aralık 2020 tarihinden önce yapılacak bireysel başvuruların, gümrük müdürlüklerince değerlendirilerek uygun görülmesi halinde süre uzatımı yapılacağını da şu sözlerle belirtti:

"Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın pandemi nedeniyle yabancı plakalı araçlarını yurt dışına çıkaramamalarından kaynaklı mağduriyetlerin önüne geçmek için kişisel kullanıma mahsus araçların izin süresi, gümrük idaresine başvuruya gerek olmaksızın yılsonuna kadar uzatıldı. Yılsonu itibarıyla süresi biten taşıtlar için 31.12.2020 tarihinden önce yapılacak bireysel başvurular, gümrük müdürlüklerimizce değerlendirilerek uygun görülmesi halinde süre uzatımı yapılacak."
Etiketler : Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan pandemi yabancı plakalı araçlar
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