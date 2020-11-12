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12 Kasım 2020 Perşembe 18:47:00 - Güncelleme:13 Kasım 2020 Cuma 11:55:00

Ya depremde işitme engelli çocuklarımız enkaz altında kalırsa... 'Sesimi duyan var mı' korkusu

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Deprem enkazlarındaki bu ses, hayati önem taşıyor. Ancak işitme engellilerin ve ailelerinin ‘Ya cihaz kaybolursa' endişesi, deprem korkutuyor. İzmir depreminde işitme cihazı parçalanan 7 yaşındaki Mehmet'in ailesi de bu büyük korkuyu yaşıyor.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan, 6 çocuğundan 3'ü işitme engelli olan Yıldız Ayaş'ın 7 yaşındaki oğlu Mehmet'in kulağındaki biyonik kulak cihazı, 6.6’lık deprem sırasındaki panikte yere düşüp kırıldı. Eşi ve 6 çocuğu ile panik içinde evi terk eden Ayaş, çocuğunun o günden beri duyamadığını ve her gün artçı olur endişesiyle çocuklarıyla aynı odada uyuduğunu söyledi.

‘BİZİM ÇOCUKLARIMIZ İŞİTMİYOR’

Deprem anını anlatan Ayaş, "Çocuğum başka odadaydı. Koşuşturduk ve Mehmet'in olmadığını fark ettim. Tekrar içeri koşup Mehmet'i aldım, o sırada cihaz yere düşüp kırıldı. O günden beri duyamıyor, çok tedirginim. Firmanın bize çıkardığı fiyat 8 bin TL” dedi. Anne Ayaş, “Enkaz altındakilere 'Sesimi duyan var mı?' diye seslendiler. Bizim çocuklarımız duymuyor " sözleriyle korkusunu anlattı.

ARTÇILAR ÜRKÜTÜYOR

Baba Sinan Ayaş ise, "Dün yine artçı oldu. Çocuklar çok korkuyor. Cihazın en ufak bir parçası dolar üzerinden satılıyor. Küçük bir kablo 480 TL. Yıllık her birinin 2 bin TL pil gideri var" diye konuştu.

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