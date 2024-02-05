Türkiye'den Şili'ye orman yangınları nedeniyle taziye
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı, Şili'nin Valparaiso bölgesinde çıkan orman yangınlarındaki can kayıpları ve yaralanmalar nedeniyle Şili halkına ve hükümetine taziyede bulundu.
Bakanlık, Şili'de çıkan orman yangınları hakkında yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Şili'nin Valparaiso bölgesinde son birkaç gündür yaşanmakta olan orman yangınları sonucunda meydana gelen can kayıpları, yaralanmalar ve yıkımdan üzüntü duyuyoruz. Dost Şili halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
ŞİLİ'DEKİ YANGINLAR
Yerel basında çıkan haberde, Valparaiso'ya yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Penuelas Gölü Doğal Parkı'nda yangın çıktığı belirtilmişti.
Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisinden yapılan açıklamada, yangının şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı ve bazı kasabalarda tahliye işlemlerinin başlatıldığı duyurulmuştu.
Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, olağanüstü hal (OHAL) ilan ederek, "ihtiyaç olan tüm kaynakların" hazır bulundurulacağını ifade etmişti.
Yetkililer, yangınlarda en az 112 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 bin ila 6 bin evin hasar gördüğünü kaydetmişti.
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