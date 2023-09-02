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02 Eylül 2023 Cumartesi 17:23:00 - Güncelleme:02 Eylül 2023 Cumartesi 17:23:00

WOAH: Türkiye kuş gribinden arınmış bölge

Kaynak: AA

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Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü, Türkiye'yi kuş gribi hastalığından tamamen arınmış bölge olarak tanımladı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce yürütülen etkin mücadele çalışmalarıyla, söz konusu illerdeki hastalık mihrakları söndürüldü.

Bakanlık, hastalık tarama sonuçlarını, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütüne (WOAH) rapor etti. Örgüt de çalışmaların ardından Türkiye'nin tamamını "ari bölge" olarak tanımladı. 81 ilin kuş gribi hastalığından ari olduğuna dair öz beyan ise WOAH'ın resmi internet sitesinde yayımlandı.

Türkiye, bu yılın ocak ayında Afyonkarahisar, şubat ayında da Denizli'de çıkan kuş gribi mihrakları nedeniyle "hastalıktan ari" durumunu kaybetmişti.

Bakanlık, ayrıca, kuş göç dönemlerinin yoğun olduğu ilkbahar ve sonbaharda ülke genelinde tüm tavukçuluk tesislerini taramadan geçiriyor.

Etiketler : Tarım ve Orman Bakanlığı KUŞ GRİBİ DSÖ
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