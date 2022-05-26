Vergi istisnasının süresi uzatıldı
Kaynak: AA
Ekonomiye ilişkin kanun teklifi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bilançolarındaki dövizi TL'ye çeviren şirketlerin vergi istisnası yıl sonuna uzatıldı. Düzenlemeye eklenen madde ile açık cezaevlerindeki salgın izinleri de 31 Temmuz 2023'e uzatıldı.
Vergi istisnasının süresi uzatıldı. Mevduat hesaplarına ilişkin sigortanın kapsamı genişletildi.
AK Parti'nin hazırladığı ekonomiye ilişkin teklif, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Düzenlemeyle şirketler bilançolarındaki dövizi Türk Lirası'na çevirmeleri durumunda vergi istisnasından yıl sonuna kadar yararlanacak.
Bankalarda mevduat hesaplarına sağlanan sigortanın kapsamı da genişletilecek.
TMSF'NİN İDARİ YAPISI DEĞİŞİYOR
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun idari yapısında da değişiklik yapılacak. Başkan yardımcılarının sayısı 2'den 3'e çıkarılacak.
İhtiyaç halinde müdürlük sayısı artırılacak, destek personelin istihdamına yönelik de değişiklik yapılacak.
TMSF tarafından kayyum atanan şirketlerin varlıkları, kısmen veya tamamen satılabilecek.
AÇIK CEZAEVİ İZNİ UZATILIYOR
Yasayla açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izinleri de 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıldı.
- Bakan Kurum'dan fidan dikim törenine davet
- New York Temyiz Mahkemesinden Trump'ın mahkeme celp itirazına ret
- Türkiye'de 1310 yeni vaka tespit edildi
- Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nda ilk tekne Bodrum'da varış noktasına ulaştı
- Vergi istisnasının süresi uzatıldı
- Pençe-Kilit operasyonunda terör hedefleri imha ediliyor