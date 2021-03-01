Bakanlık açıkladı: 23.59'a kadar muaf tutulacak

Yapılandırma ödemesi yapacak kişiler ve vergi dairesi personeli sokağa çıkma kısıtlamasından muaf
Yapılandırma ödemesi için vergi dairesine gidecekler ile vergi daireleri ve kamu idarelerinde görevli personel bugün 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından 23.59'a kadar muaf tutulacak.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Vergi yapılandırması borçlarının son ödeme günü olması dolayısıyla yapılandırma ödemesi için vergi dairesine gidecekler ile vergi daireleri ve kamu idarelerinde görevli personel bugün 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından 23.59'a kadar muaf tutulacak." ifadelerine yer verildi.
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- Yapılandırma ödemesi yapacak kişiler ve vergi dairesi personeli sokağa çıkma kısıtlamasından muaf
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