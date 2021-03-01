Bakanlık açıkladı: 23.59'a kadar muaf tutulacak

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01 Mart 2021 Pazartesi 18:09:00 - Güncelleme:01 Mart 2021 Pazartesi 18:15:00

Yapılandırma ödemesi yapacak kişiler ve vergi dairesi personeli sokağa çıkma kısıtlamasından muaf

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Yapılandırma ödemesi için vergi dairesine gidecekler ile vergi daireleri ve kamu idarelerinde görevli personel bugün 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından 23.59'a kadar muaf tutulacak.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Vergi yapılandırması borçlarının son ödeme günü olması dolayısıyla yapılandırma ödemesi için vergi dairesine gidecekler ile vergi daireleri ve kamu idarelerinde görevli personel bugün 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından 23.59'a kadar muaf tutulacak." ifadelerine yer verildi.

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Etiketler : vergi vergi borcu İçişleri Bakanlığı
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