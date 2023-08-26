Üzerinde 'CE' yoksa almayın! Velilere merdivenaltı uyarısı

Yaklaşan eğitim-öğretim yılı öncesi kırtasiye sektöründen velilere merdiven altı ürün uyarısı geldi: 'Ambalajlı, üreticisi ya da ithalatçısı belli ürünleri tercih edin. Boya kalemlerinde 'CE' işareti ve 'EN71 standardına uygundur' ibaresini arayın. Güvensiz ürün satanları ALO 175'e ihbar edin.'

KİMLİĞİ OLAN ÜRÜNLER ALINMALI

Yeni eğitim-öğretim dönemine sayılı günler kala kırtasiye sektöründen velilere, merdiven altı ürün uyarısı geldi. Tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Vecdet Şendil, "Veliler, merdiven altı, üreticisi ya da ithalatçısı belli olmayan ürünlerden uzak durmalıdır. Kimliği belli olan ürünler alınmalı. Tüketiciler ürün alırken mutlaka etiketine bakmalılar, ambalajlı, üreticisi ya da ithalatçısı belli yani bir kimliği olan ürünleri tercih etmeliler" dedi.

SAHTE ÜRÜNLERLE MÜCADELE

Ticaret Bakanlığı'nın, güvensiz bulduğu ürünleri "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi"nde ilan ederek tüketicileri bilinçlendirildiğine dikkati çeken Şendil, şunları kaydetti: "Tüketicilerimiz, aldıkları ürünlerin ambalajlarını dikkatle incelemeliler. Özellikle boya kalemlerinde 'CE' işareti ve 'EN71 standardına uygundur' ibaresinin bulunup bulunmadığına bakmalılar. Eğer veliler ürün kimliğinden şüphe ediyorsa, Alo 175 Tüketici Hattı'ndan şikayette bulunabilir."