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14 Aralık 2023 Perşembe 06:52:00 - Güncelleme:14 Aralık 2023 Perşembe 06:52:00

Vefalı hababam

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Malatya'da yaşadığı 6 Şubat depremlerinin ardından Eskişehir'e yerleşen Hababam Sınıfı oyuncularından Dilaver Gür, hayat hikayesini anlattı.

Hababam Sınıfı'nın Dilaver'i depremde Malatya'da ağır hasar alan evinden kurtarabildiği hatıralarıyla hayata yeniden başladı. "Deprem sonrası bütün Hababam Sınıfı ekibi maddi ve manevi destek oldu" diyen Dilaver Gür gözyaşına boğuldu.

FOTOĞRAFLARI ELİNDEN DÜŞÜRMÜYOR

Hababam Sınıfı'nın ilk 3 filminde rol alan Dilaver Gür, memleketi Malatya'da 6 Şubat depremlerine yakalandı. Depremlerde evi ağır hasar alan ve ardından Eskişehir'de öğretmen olarak görev yapan oğlunun yanına gelen Dilaver Gür, enkazdan kurtarabildiği eşyaları ile kendisine yeni bir hayat kurdu. Gözü gibi sakındığı Hababam Sınıfı'nın çekildiği yıllara ait fotoğrafları ve ödülleri evinin başköşesinde sergileyen Gür, rol arkadaşlarının depremin sonrası maddi ve manevi destek olduğunu söyledi.

38 YIL SONRA BİRARAYA GELMİŞLERDİ

Zaman zaman gözyaşlarını tutamayan Dilaver Gür, 48 yıl önce çekilen Hababam Sınıfı filmini torununun dahi hala izlediğini belirterek, "Hababam Sınıfı'nın yönetmeni filmin 50 yıl izleneceğini söylemişti" dedi. Hababam Sınıfı kadrosundan hayatta olan oyuncularla neredeyse her gün irtibat kurduklarını belirten Dilaver Gür, "İlk defa da Hababam Sınıfı ekibi olarak 38 yıl sonra Malatya Uluslararası Üçüncü Film Festivali'nde 2012 yılında bir araya geldik. Hababam Sınıfı bizim için bir miras gibi" dedi.

Etiketler : hababam sınıfı deprem malatya
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