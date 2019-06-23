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23 Haziran 2019 18:40 | Pazar

Binali Yıldırım, AK Parti İl Başkanlığı'nda açıklama: İmamoğlu önde götürüyor, tebrik ediyorum

Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, seçim sonuçlarını takip etmek üzere AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Binali Yıldırım'ın seçim yasaklarının kalkmasının ardından açıklama yaptı. Yıldırım, açıklamasında şu anki verilere göre İmamoğlu'nun önde olduğunu kaydetti ve 'Kendisini tebrik ediyorum' dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.  Tuzla Aydınlı'daki konutundan hareket eden Yıldırım, seçim sonuçlarını takip etmek üzere saat 18.38 itibarıyla AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na ulaştı. Yıldırım'ın yasakların kalkmasının ardından açıklama yaptı.

YILDIRIM: İLK VERİLERE GÖRE RAKİBİM ÖNDE, TEBRİK EDİYORUM

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım yenilenen seçimle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

"Şu an itibariyle seçimleri rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum." diyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu seçim kampanyası boyunca bizimle beraber yoğun bir çalışma içine giren, elinden gelen bütün gayreti gösteren yakın çalışma arkadaşlarıma, teşkilat mensuplarına, bizi dinleyen, projelerimizi, vaatlerimizi anlatma fırsatı veren İstanbulumuzun güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Aynı zamanda büyük fedakarlık gösteren aileme de bu vesileyle teşekkür ediyorum.

Seçim demek, demokrasi demektir. Bu seçimler de Türkiye'de demokrasinin en iyi şekilde, kusursuz işlediğini bir kez daha ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlar tabii ki kesin olarak daha sonra açıklanacaktır."

Bu sonuçların İstanbul'a, İstanbul'un geleceğine hayırlar getirmesini dileyen Yıldırım, "Bundan sonra Ekrem İmamoğlu arkadaşımızın İstanbul'a güzel hizmetler yapmasını da temenni ediyorum. Yapacağı çalışmalarda İstanbulluların yararına yapacağı her türlü işte de kendisine yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Bunun da bilinmesini istiyorum. Bir kez daha İstanbulluların verdiği kararın gelecek 5 yıl için kadınlarımız, çocuklarımız ve bütün İstanbul'da yaşayan 15 milyon için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldırım'ı İl Başkanlığı'na gelişinde AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ile Ali İhsan Yavuz, AK İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve milletvekilleri karşıladı.

Bu arada AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.

(AA)

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