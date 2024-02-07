Vatandaşların Başkan Erdoğan'a güveni tam! Son anket sonuçlarını 24 TV canlı yayınında açıkladı

Hilmi Daşdemir, 24 TV ekranlarında Murat Çiçek'in sunumuyla gerçekleşen "Açık Görüş" programına özel yaptığı anket sonuçlarını canlı yayında paylaştı.

ANKETE BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Anket, geçtiğimiz yıl 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden 1 ay sonra mart ayında 81 il olmak üzere kat metoduyla 2 bin 500 kişi ile gerçekleştirildi. Vatandaşlara 'Türkiye en çok neyden korkuyor? Ana gündeminizde ne var?' soruları soruldu.

Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir (@DasdemirHilmi): 'AK Parti iktidardan gitsin de gerekirse memleketin yarısı yok olsun, ölsün' gibi zihniyeti hastalıklı tipler vardı. #AçıkGörüş pic.twitter.com/d9dj2gjIkQ — 24 TV (@yirmidorttv) February 7, 2024

ANKETLERDE "DEPREM KORKUSU" İLK SIRADA

Anketin sonuçlarına yönelik Daşdemir, "Açık Görüş, programına özel gerçekleştirdiğimiz anket, geçtiğimiz yıl mart ayından depremden yaklaşık bir ay sonra yapmış olduğumuz bir çalışmaydı. Anketimizi 81 ilde kat metoduyla 2 bin 500 kişiyle gerçekleştirdik. Ankete baktığımızda depremin %67.3 ile birinci sırada çıktığını görüyoruz. İstanbul başta olmak üzere en önemli riskimiz deprem." ifadelerini kullandı.

"SORUN ÇÖZEBİLME" NOKTASINDA AK PARTİ İLK SIRADA

Sorun çözebilme noktasında anketlerde AK Parti'nin birinci sırada çıktığını söyleyen Hilmi Daşdemir, "Birileri iktidar gitsin de deprem, yıkım, büyük can kaybı olursa olsun diyordu. Ülkemizde bu zihniyetli hastalıklı tipler vardı. Ancak bu sorunu çözebilme noktasında da kamuoyuna 'Bu sorunu hangi parti çözebilir?' diye sorduğumuzda ise %29.3 ile AK Parti birinci oldu. O dönem ekonomik sıkıntılardan ötürü AK Parti'ye tepki olduğunu da hatırlayalım. " dedi.

6 ŞUBAT DEPREMİ 1. YILINDA



Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir (@DasdemirHilmi): 'Bulunduğunuz konutun deprem yönetmeliğine uygun yapıldığını düşünüyor musunuz?' sorusuna, sadece yüzde 35 deprem yönetmeliğine göre yapıldığını düşünüyor. #AçıkGörüş pic.twitter.com/Zy2O8xNQuT — 24 TV (@yirmidorttv) February 7, 2024

"TÜRKİYE'NİN KENTSEL DÖNÜŞÜME İHTİYACI VAR"

Türkiye'nin ciddi bir kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu ifade eden Daşdemir, "Depremi konuşurken de seçimlere giderken de kentsel dönüşüm sürecinin en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu da aklımızdan çıkarmayalım. Genel olarak baktığımız zaman insanlar depremde konutlarını yeterli görmüyorlar ve ciddi bir kentsel dönüşüm ihtiyacı var. Ayrıca vatandaşlarımızın deprem farkındalığını edinmeleri gerekiyor." dedi.

"SONRADAN ÇADIR FOTOĞRAFLARINI GÖRDÜK"

6 Şubat depreminde Kılıçdaroğlu'nun Hatay ziyaretini değerlendiren Daşdemir, "CHP geçmiş dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hatay'da gittiğinde, hiçbir şey yapılmamış gibi zehir zemberek bir açıklama yapmıştı. Sonradan çadır fotoğraflarını gördüğümüzde Kılıçdaroğlu'nun da bu konuya bakış açısını görmüş olduk." dedi.

"VATANDAŞLAR CUMHURBAŞKANIMIZA GÜVENİYOR"

Vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvenlerinin tam olduğuna vurgu yapan Daşdemir, "Vatandaşlarımıza 'Depremden sonraki süreçte aşağıdaki parti liderlerinden hangisinin hasar giderme konusunda daha başarılı olduğunu düşünüyorsunuz?' sorusunu sorduğumuzda ise; Recep Tayyip Erdoğan %49.7, Kemal Kılıçdaroğlu %12.7, Muharrem İnce %6.1 ve Ali Babacan %3.7 yer aldı. Bu veriler seçim sonrası başarının önemli bir göstergesidir." dedi.