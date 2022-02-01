Ayvacık T-2 Tüneli'nde ışık göründü!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çanakkale'de Kazdağları geçişindeki yol ve tünellerin tamamı hizmete açıldığında mevcut güzergahın 2,5 kilometre daha kısalarak 9,5 kilometreye düşeceğini, böylece 1 yılda zamandan 72 milyon lira, akaryakıttan 8 milyon lira olmak üzere 80 milyon lira tasarruf sağlanacağını bildirdi.

Karaismailoğlu, Ayvacık T-2 Tüneli Işık Görme Töreni'nde yaptığı konuşmada, ulaşım yatırımları adına yerin 240 metre altında tarihi günlerden birini yaşadıklarını, başta Çanakkale ve Balıkesir olmak üzere bölgeyi etkileyen tüneldeki kazı çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Turizmin canlanması ve ticaretin artmasıyla araç trafiğinin de yoğunlaştığını belirten Karaismailoğlu, "Trafik sıkışıklığını ortadan kaldırıp konforlu, güvenli bir seyahat için Çanakkale'yi İzmir'e bağlayan kuzey-güney aksının, bölünmüş yol olarak tek bölümü konumundaki yaklaşık 10 kilometrelik Ayvacık-Küçükkuyu kesiminde yapım çalışmalarımız hızla devam ediyor. Onlarca keskin virajı barındıran ve toplam uzunluğu 5 bin 710 metre olan çift tüp iki adet tüneli inşa ediyoruz. 1700 metrelik T-1 tünelinde nihai beton kaplama seviyesini geçtik. 4 bin 17 metrelik T-2 tünelimizde de ışığı göreceğiz." ifadelerini kullandı.

- TÜNELLERE "ASSOS" VE "TROYA" İSİMLERİ VERİLDİ



Bakan Karaismailoğlu, birinci tüneli "Assos", ikinci tüneli ise "Troya" olarak isimlendirdiklerini bildirdi.

Projenin, Çanakkale ile İzmir arasında ulaşımının lojistik kara yolu altyapısını da güçlendirmesi bakımından önemli olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Ayvacık-Küçükkuyu kesiminde bulunan ve yaklaşık 50 dakikada geçilebilen Kazdağları rampalarını tünellerimiz sayesinde 5 dakika gibi kısa bir sürede geçebileceğiz. Tünel ve yollarımız tamamlandığında, öncelikle trafikte can ve mal güvenliğini temin etmiş olacağız. Bölgenin turizm, ticaret ve sosyoekonomik gelişimine de katkı sağlayacağız. Zamandan ve akaryakıttan tasarrufu sağlayarak ülke ekonomisine önemli katkıda bulunacağız. Ayvacık-Küçükkuyu yolu ve tünellerimizi, hizmete açtığımızda Çanakkale-İzmir ve Çanakkale-Balıkesir yolu bölünmüş yol standardına kavuşacak. Kazdağları'nda özellikle yazları yoğun trafik, kış aylarında da mevsim şartları nedeni ile yaşanan zorluklar tamamen ortadan kalkacak. Güzergahtaki trafik kalitesi ve emniyetini sağlamış olacağız. Yol ve tünellerimizin tamamı hizmete açıldığında, mevcut yol 2,5 kilometre daha kısalarak 9,5 kilometreye düşecek. Böylece 1 yılda ortalama olarak zamandan 72 milyon lira, akaryakıttan 8 milyon lira olmak üzere 80 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca, yıllık 3 bin 65 ton karbon salınımının önüne geçeceğiz. Bu hattımızın hizmete girmesinin bir başka önemi de 1915 Çanakkale Köprüsü ile kıtalar arası kara yolu bağlantısıyla artacak trafik yoğunluğuna da cevap verecek olması."

- "BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞUNU 28 BİN 546 KİLOMETREYE YÜKSELTTİK"



Karaismailoğlu, Türkiye'nin her noktasında ulaşım, altyapı ve haberleşme alanlarında yoğun şekilde çalıştıklarını vurguladı.

Ulaşım ve iletişim yatırımlarının kat kat arttığına değinen Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Son 20 yılda ülkemizde bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 546 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğumuzu 724 kilometreye yükselttik. Bitümlü sıcak kaplamalı yollarımızı 8 bin 600 kilometreden alıp 29 bin kilometrenin üzerine çıkarttık. Tünel uzunluğumuzu 50 kilometreden alıp tam 12 kat artışla, 651 kilometreye ulaştırdık. Otoyollarımızı ise 3 bin 532 kilometreye çıkarttık. Planlı yaklaşımımızla bu rakamları Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümünde çok daha yukarılara çıkaracağız.

Ülke genelindeki yatırımlarımız içinde kuşkusuz Çanakkale ilimiz de hak ettiği payı almaktadır. Çanakkale'nin ulaşım ve iletişim yatırımları için 31 milyar liranın üzerinde harcama yaptık. 2003'te il genelinde sadece 20 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 20 kat artırarak 339 kilometreye yükselttik. İldeki bitümlü sıcak kaplamalı asfalt uzunluğunu da 45 kilometreden alıp 521 kilometreye çıkardık. Hükümetlerimiz döneminde yollarımızla, Çanakkale'de toplam uzunlukları 10 bin metreyi geçen tam 111 köprü yaptık. Ayrıca, 3'ü tek tüp, biri de çift tüp olmak üzere toplam uzunlukları 8 kilometreyi bulan 4 tünel inşa ettik."

Bakan Karaismailoğlu, Çanakkale'de hava yolu ve denizcilik yatırımlarının da hızla devam ettiğini, iletişim alanında hizmetlerin sürdüğünü kaydetti.

Devlet aklıyla yollarına devam ettiklerini anlatan Bakan Karaismailoğlu, şunları aktardı:

"Biz hizmet aşkımızdan, millet aşkımızdan dönemeyiz. Kuru iftiralar, ayak oyunları bizi yıldıracak olsaydı bu yola baş koymazdık. Bizi yolumuzdan bu kirli oyunlarla döndüremezler. Bu iftiralarla ve iftiracılarla nasıl millet önünde hesaplaştıysak şimdi de öyle yapacağız, yolumuza devam edeceğiz. Biz köylerimize, beldelerimize, insanımıza iş, aş, konfor ve huzur kazandırmaya, refahını daha da artırmaya odaklandık. Çanakkale'miz de onlardan biri. Bu aziz şehrimize ulaşım ve iletişim anlamında ne yapsak yeridir, yerindedir ve Çanakkalelilerin hakkıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğindeki hükümetlerimiz, tüm ülke sathında olduğu gibi tarihi ve stratejik önemi olan Çanakkale'ye ayrı bir önem vermektedir. Bu şehir, tarihin kaderinin değiştiği yerdir. Bu şehir, destanların yazıldığı topraklardadır. Bu şehrin ulaşım, iletişim ve yatırım destanını da biz yazıyoruz."

- "DEPOLARIMIZDA YETERİ KADAR TUZ VE ÇÖZÜCÜ MALZEME STOKU VAR"



Son yılların en yoğun kar yağışlarının yaşandığı Türkiye'de yolların kapanmaması için 7/24 esasıyla çalıştıklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Karayolları Genel Müdürlüğümüz yurt genelindeki 446 karla mücadele merkezinde, 11 bin makine ve ekipman, 13 bin personel ile hizmet veriyor. Ülke genelindeki yol durumu, sabit kameralarla ve karla mücadele araç içi kamera ve araç takip sistemleri ile anlık olarak izleniyor. Depolarımızda yeteri kadar tuz ve çözücü malzeme stoku var." dedi.

Karaismailoğlu, bu konuda tüm önlemleri aldıklarını, vatandaşların da can güvenliği için kış lastiği, takoz, zincir, çekme halatı gibi eksiklerini tamamlamaları gerektiğini ve bunların hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.

İş makinesini kullanarak tünel delme işlemi gerçekleştiren Karaismailoğlu, ışığın görünmesinin ardından projede görev alan çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile yetkililer ve vatandaşlar katıldı.