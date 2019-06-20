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20 Haziran 2019 14:36 | Perşembe

Vatan Partisi İBB Başkan Adayı Yücel: HDP sözcülerini övmek, tarihi bir hatadır

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili ifadelerine tepki göstererek, "Şu anda, Selahattin Demirtaş'ın sırtını dayadığı PKK'nın, 47 vatandaşımızı, polisimizi katlettiği yerdeyiz. Sayın Ekrem İmamoğlu suç mu arıyorsunuz? İşte suçun işlendiği yerdeyiz. Terör örgütünün siyasi uzantısı HDP sözcülerini övmek, tarihi bir hatadır." dedi.

Beşiktaş'ta, 10 Aralık 2016'da terör saldırısının gerçekleştirildiği bölgede basın açıklaması yapan Yücel, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun HDP'ye ilişkin ifadelerini eleştirdi. 

İmamoğlu'nun en son katıldığı bir televizyon kanalındaki programda eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın suçsuz olduğunu ima ettiğini belirten Yücel, "Halbuki HDP'nin başkanlığını yapmış olan Selahattin Demirtaş, 2013'te yaptığı bir konuşmadan dolayı terör örgütünü övme suçundan hüküm giydi, dolayısıyla suçludur. 2013'te yaptığı konuşma tamamıyla PKK terör örgütünü övme üzerine kuruludur. Selahattin Demirtaş, aynı zamanda terör örgütünü övme suçundan çok sayıda davadan da yargılanmaya devam etmektedir. Şu anda, Selahattin Demirtaş'ın sırtını dayadığı PKK'nın, 47 vatandaşımızı, polisimizi katlettiği yerdeyiz. Sayın Ekrem İmamoğlu suç mu arıyorsunuz? İşte suçun işlendiği yerdeyiz. Terör örgütünün siyasi uzantısı HDP sözcülerini övmek, tarihi bir hatadır." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 22 Ekim 2014'te "YPG bizim için terör örgütü değildir", 30 Kasım 2014'te de Diyarbakır'da "Açılım bizim işimiz" açıklaması yaptığını ifade eden Yücel, daha sonra Mehmetçiğin sınır ötesi harekatının hedef alındığını, "Adalet Yürüyüşü"nde de PKK sözcüleriyle kol kola girilen sürecin sonunda yerel seçimlerde açıktan ittifak aşamasına gelindiğini öne sürdü. 

Terör örgütü PKK yöneticilerinin bu çizginin sonucu olarak "İmamoğlu'nu destekliyoruz" açıklaması yaptığını savunan Yücel, şöyle konuştu:

"Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş'ın çizgisini beğendiğini ilan etmişti. Selahattin Demirtaş, HDP'yi yönetirken HDP, belediye olanaklarını kullanarak asfaltların altına mayın döşüyordu. Selahattin Demirtaş HDP'yi yönetirken HDP belediyeleri dağdaki PKK'lılara sıcak yemek servisi yapıyordu. Selahattin Demirtaş, HDP'yi yönetirken HDP belediyeleri yüksek maaş tahsisi üzerinden PKK'ya para akışı sağlıyordu. MASAK raporlarında bunlar ortaya çıktı. Selahattin Demirtaş HDP'yi yönetirken yüzlerce hendek, tünel kazma, kürekle değil HDP belediyelerinin araçlarıyla kazıldı ve maalesef yüzlerce Mehmetçiğimizi, polisimizi, o hendekleri kapatmaya çalışırken şehit verdik." 

Yücel, sözlerinin devamında, terörle kol kola güzellik olmayacağını belirtti.

Basın açıklamasının ardından Yücel, alandaki anıta karanfil bıraktı.

AA

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