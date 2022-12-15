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15 Aralık 2022 Perşembe 15:10:00 - Güncelleme:15 Aralık 2022 Perşembe 15:10:00

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Kaynak: AA

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Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, il başkanlığı önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Anneler HDP'yi lanetliyor", "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Şehidime dokunma, onlar bize emanet", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, partililere tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılmak için Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelen anne Zümrüt Salim, oğlunun 6 yıl önce dağa kaçırıldığını söyledi.

HDP ve PKK'dan çocuklarını istediklerini dile getiren Salim, şöyle konuştu:

"Onlardan oğlumun dışında bir şey istemiyorum. Oğlum hafızlık okuyordu. Medreseden çıkıyor, HDP oğlumu kaçırıyor PKK'ya veriyor. HDP oğlumu nasıl götürmüşse öyle de getirsin. Onlar bizden ne istediler? İnsanların çocuklarını kaçırmışlar, dağa göndermişler. Allah'tan korkmuyorlar. Neden kendi evlatlarını göndermiyorlar? Onları güzel yaşatıyorlar, güzel okullarda okutuyorlar, bizim çocuklarımızı da mağaralarda yaşatıyorlar. Allah hakkımızı onlarda bırakmasın. O acıyı onlar da yaşasın. Oğlum beni duyuyorsan, görüyorsan gel. Devletimiz güçlüdür. Kim ne derse desin yalan söylüyorlar, devletimiz size bir şey yapmaz. Seni çok özledim. Artık hasretine dayanamıyorum."

Şahin Salim ise annesiyle birlikte ağabeyi için eyleme katıldıklarını anlattı.

Ağabeyinin 14 yaşındayken 2014 yılında HDP tarafından dağa kaçırıldığını belirten Salim, şu ifadeleri kullandı:

"Ona buradan 'Gel devletin şefkatli ellerine teslim ol.' diyorum. Oradakiler size yalan söylüyor, annen baban burada perişan durumda. Seni dağlarda kaybetmek istemiyorlar. Ağabeyim gelene kadar eyleme katılmaya devam edeceğim."

Vatan Partisi İl Başkanı Akile Çevik de eylem yapan aileleri ziyaret etti, her zaman yanlarında olduklarını iletti

Etiketler : hdp pkk van yürüyüş anneler
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