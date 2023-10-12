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12 Ekim 2023 Perşembe 14:17:00 - Güncelleme:12 Ekim 2023 Perşembe 14:17:00

Van'ın Tuşba ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kaynak: AA

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Van'ın Tuşba ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Van'ın Tuşba ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van Gölü'nde Tuşba ilçesine 4 kilometre uzakta meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Etiketler : deprem Van Tuşba
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