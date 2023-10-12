Van'ın Tuşba ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kaynak: AA
Van'ın Tuşba ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Van'ın Tuşba ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van Gölü'nde Tuşba ilçesine 4 kilometre uzakta meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
- Yargıtay 11. Ceza Dairesi başkanlık seçimlerinde 50 turda yeni başkan seçilemedi
- "Mein Schiff 5" rotasını İsrail yerine Marmaris'e çevirdi
- Kilis'in Bozkaya köyünde depremzedeler için yapılan evler yıl bitmeden tamamlanacak
- "Hamas direnişçileri 40 bebeğin kafasını kesti" iddiası... İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi
- Van'da 4,7 büyüklüğünde
- TBMM Başkanı Kurtulmuş, İran Meclis Başkanı Kalibaf ile telefonda görüştü