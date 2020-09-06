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06 Eylül 2020 Pazar 09:42:00 - Güncelleme:06 Eylül 2020 Pazar 09:46:00

Van'ın tarih fışkıran kalesi: Urartulara ait bebek iskeleti üzerinde takılarıyla bulundu

Kaynak: DHA

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Van'daki Çavuştepe Kalesi'nde devam eden arkeolojik kazılarda, 2-3 yaş arasında bir bebek iskeleti üzerinde takılarıyla bulundu.

Van'da Urartu Kralı 2'nci Sarduri tarafından yaptırılan Çavuştepe Kalesi'ndeki kazı çalışmaları devam ediyor. Bu yılki yapılan kazı çalışmalarında soylu bir aileden geldiği düşünülen 2-3 yaş arasında bir bebek iskeleti üzerinde takılarıyla ortaya çıkarıldı.

DHA'da yer alan habere göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle yürütülen çalışmalarda, Urartular'ın sosyal yaşantısı, ölü gömme adetleri ve inançlarına ilişkin her geçen gün yeni veriler ortaya çıkarılıyor.

"BEBEK SOYLU BİR AİLEYE AİT"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığında antropolog, arkeolog, sanat tarihçi ve restoratörlerden oluşan 17 kişilik ekip, Van'da Urartu Kralı 2'nci Sarduri tarafından yaptırılan, 2 bin 750 yıllık Çavuştepe Kalesi'nde ve Nekropol’deki kazı çalışmalarında önemli bulgular ortaya çıkarıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle yürütülen çalışmalarda, Urartular'ın sosyal yaşantısı, ölü gömme adetleri ve inançlarına ilişkin her geçen gün yeni veriler ortaya çıkarılıyor. Yapılan kazı çalışmalarında Urartuların ölü gömme adetleri ve yaşam tarzına ilişkin yeni bilgilerin elde edildiği alanda gömme teknikleriyle ilgili önemli bulgulara ulaşılıyor.


BEBEK SOYLU BİR AİLEYE AİT

YYÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığında yapılan kazı çalışmalarında üzerinde takılarıyla birlikte 2-3 yaşlarında olduğunu tahmin ettikleri bir bebek iskeletini ortaya çıkardıklarını söyledi. Burada gömülen bebeğin soylu bir aileye ait olduğunu düşündüklerini belirten Prof. Dr. Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Bu yıl içerisinde bulduğumuz bebek iskeleti, 2-3 yaş arasında bir bebek iskeletiydi. Üzerindeki bütün takılarıyla birlikte özellikle süslendiğini bize gösteriyor. Süslemede de kollarında bronzdan pazıbentler, boyun kısmında ise çok güzel bir kolye. Yani boncuklardan oluşan ve ortasında kırmızı kumtaşından oluşan bir kolye gerdanlık vardı. Bu da soylu bir ailenin bebeği olduğunu bize gösteriyor çünkü özenli yerleştirilmiş. Muhtemelen defnedilirken ailesi tarafından çok büyük acılar yaşanmıştır"

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