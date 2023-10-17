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17 Ekim 2023 Salı 07:37:00 - Güncelleme:17 Ekim 2023 Salı 07:37:00

Van'ın peribacaları "Vanadokya"

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Van'da "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen halk arasında "Vanadokya" olarak adlandırılan Yavuzlar Mahallesi'ndeki peribacaları, ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Van'da "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen halk arasında "Vanadokya" olarak adlandırılan Yavuzlar Mahallesi'ndeki peribacaları, ziyaretçilerden ilgi görüyor. Vadi Doğa Sporları Kulübü'nün düzenlediği etkinlik kapsamında bölgeye giden doğaseverler, peribacalarını ve aynı alandaki tünel, mağara ve kaleyi gezdi, fotoğraf çekti.

Etiketler : peribacaları Van Vanadokya
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