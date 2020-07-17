17 Temmuz 2020 Cuma 13:32:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2020 Cuma 13:33:00
Van'dan acı haberler gelmeye devam ediyor
VAN'da, batan kaçak göçmen teknesinde yapılan çalışmalarda 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 42'ye yükseldi.
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