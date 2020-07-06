06 Temmuz 2020 Pazartesi 08:56:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2020 Pazartesi 08:56:00
Van'dan acı haber geldi: Ölü sayısı 11'e yükseldi!
Van'daki kayıp tekneyle ilgili yapılan arama tarama çalışmalarında, 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.
Van'daki kayıp tekneyle ilgili yapılan arama tarama çalışmalarında, 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.
- Van'dan acı haber geldi: Ölü sayısı 11'e yükseldi!
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