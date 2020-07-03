03 Temmuz 2020 Cuma 09:49:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2020 Cuma 09:49:00
Van'daki tekne faciasında 3 kişi tutuklandı 3 kişi de serbest bırakıldı
Van'da batan göçmen teknesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 6 kişiden 3'ü tutuklandı.
Van'da batan göçmen teknesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 6 kişiden 3'ü tutuklandı.
Biri adli kontrol şartı olmak üzere 3 kişi de serbest bırakıldı.
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