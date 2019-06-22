  • Bist 100
    94.022
  • Dolar
    5,8224
  • Euro
    6,6297
  • Altın
    261,8990
İstanbul
24 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Fatih Terim'den Yusuf Erdoğan'a onay: Bana göre iyi transfer olur Fatih Terim'den Yusuf Erdoğan'a onay: Bana göre iyi transfer olur
Milan, Ozan Kabak'tan cevap bekliyor: Kararını hemen ver Milan, Ozan Kabak'tan cevap bekliyor: Kararını hemen ver
Norveç'te PKK'nın sözde sorumlu seviyesine gelmişti, Bingöl'de yakalandı tutuklandı Norveç'te PKK'nın sözde sorumlu seviyesine gelmişti, Bingöl'de yakalandı tutuklandı
ABD, 5 Çinli teknoloji firmasına daha yaptırım uyguladı ABD, 5 Çinli teknoloji firmasına daha yaptırım uyguladı
Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı
Son Dakika... Yolcu otobüsü devrildi! Nevşehir'de can pazarı Son Dakika... Yolcu otobüsü devrildi! Nevşehir'de can pazarı
Van'da uyuşturucu operasyonu: Tutuklanan 3 zanlıdan biri İran uyruklu çıktı Van'da uyuşturucu operasyonu: Tutuklanan 3 zanlıdan biri İran uyruklu çıktı
Kamboçya'da çöken 7 katlı inşaatın altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti Kamboçya'da çöken 7 katlı inşaatın altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti
Terör saldırılarıyla sarsılan Sri Lanka'da olağanüstü hal bir ay uzatıldı Terör saldırılarıyla sarsılan Sri Lanka'da olağanüstü hal bir ay uzatıldı
Binali Yıldırım'dan terörle ittifak yapan CHP'ye sert gönderme Binali Yıldırım'dan terörle ittifak yapan CHP'ye sert gönderme
Kırklareli'nde 41 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde 41 düzensiz göçmen yakalandı
23 Haziran oy pusulası nasıl olacak? Yarın nasıl oy kullanacağız? 23 Haziran oy pusulası nasıl olacak? Yarın nasıl oy kullanacağız?
Beşiktaş, Gökhan Keskin'in önerdiği Yeferson Soteldo'nun peşinde Beşiktaş, Gökhan Keskin'in önerdiği Yeferson Soteldo'nun peşinde
Binali Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez Binali Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez
Fenerbahçe ve Beşiktaş’a önerilen Fabio Coentrao için Antalyaspor nabız yokluyor Fenerbahçe ve Beşiktaş’a önerilen Fabio Coentrao için Antalyaspor nabız yokluyor
Başkan Erdoğan, torunu Mahinur'un mezuniyet törenine katıldı Başkan Erdoğan, torunu Mahinur'un mezuniyet törenine katıldı
Oy kullanmama cezası nedir? 23 Haziran 2019 seçiminde oy kullanmama cezası ne kadar? Oy kullanmama cezası nedir? 23 Haziran 2019 seçiminde oy kullanmama cezası ne kadar?
Binali Yıldırım: İlk 5 yılı çok ama çok aşırı istiyorum Binali Yıldırım: İlk 5 yılı çok ama çok aşırı istiyorum
Meteoroloji'den peş peşe sağanak yağış ve hava durumu uyarıları! Meteoroloji'den peş peşe sağanak yağış ve hava durumu uyarıları!
"Yalan algı operasyonlarıyla eski seçkinci düzeni yeniden kurmaktan başka bir şey hedeflemiyorlar" "Yalan algı operasyonlarıyla eski seçkinci düzeni yeniden kurmaktan başka bir şey hedeflemiyorlar"
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı
Karayollarında son durum Karayollarında son durum
BİM 25 Haziran aktüel ürünler neler? BİM aktüel ürünler kataloğu sizlerle! BİM 25 Haziran aktüel ürünler neler? BİM aktüel ürünler kataloğu sizlerle!
Hawaii'de uçak kazası: 9 ölü Hawaii'de uçak kazası: 9 ölü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Haziran 2019 12:17 | Cumartesi

Van'da uyuşturucu operasyonu: Tutuklanan 3 zanlıdan biri İran uyruklu çıktı

Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan biri İran uyruklu 3 zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekipler, Van-Hakkari kara yolunda şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada, aracın ön yolcu koltuğunun altına gizlenmiş pakette 759 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan araçtaki V.Y, E.D. ve İran uyruklu N.D, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

AA

"Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez"
Norveç'te PKK'nın sözde sorumlu seviyesine gelmişti, Bingöl'de yakalandı tutuklandı
Kahtani'nin yargılanmadığı ortaya çıktı
Son dakika haber: Meteoroloji'den peş peşe sağanak yağış ve hava durumu uyarıları! Bugün hava nasıl olacak? 22 Haziran
Başkan Erdoğan, torunu Mahinur'un mezuniyet törenine katıldı
Son Dakika... Bazı eşyalara ilişkin taksit sayılarındaki değişiklik Resmi Gazete’de duyuruldu
Kırbaçlı vahşette yeni gelişme
Okan Bayülgen'in programında gülümseten anlar
Gecekondu sorununa Yıldırım çözüm
Emekli maaşı için yeni hesap masada! İntibak geliyor
"Bu grup siyasi hile yapmaktan korkmamaktadır"
İstanbul’da iptal edilen seçim 23 Haziran’da yenileniyor
Galatasaray'da transferde büyük şok! Son düzlükte kriz çıktı
İstanbul’da fabrika yangını: 4 işçi hayatını kaybetti
ABD'deki İHA yarışmasında YTÜ üçüncü oldu
Dünyaca ünlü yıldız Beşiktaş'a
Bakan Albayrak aile fotoğrafı paylaştı
Trump, 'İran'a saldırıya nihai onayı vermediğini' söyledi
Binali Yıldırım İstanbullulara müjdeyi verdi
Minik Leyla, bulunmadan 6-7 gün önce ölmüş!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ