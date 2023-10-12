VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, müjdeyi vermişti... Emekli ikramiyesi kanun teklifine eklendi
Blinken, Ürdün, Katar, Suudi Arabistan, BAE ve Mısır'ı ziyaret edecek
Van'da uyuşturucu operasyonu: 22 kişiye işlem uygulandı
Filistin'den 'insani yardım' açıklaması: "Mısır ile ortak çalışıyoruz"
Lübnan, İsrail'i BMGK'ya şikayet edecek
İsrail'in bebek iddiaları elinde patladı... Gazetecilere "sormayın" dediler
12 Ekim 2023 Perşembe 22:18:00 - Güncelleme:12 Ekim 2023 Perşembe 22:18:00

Van'da uyuşturucu operasyonu: 22 kişiye işlem uygulandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte yapılan uyuşturucu operasyonlarında 22 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 22 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 6-12 Ekim'de gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 39,69 gram skunk, 18,64 gram metamfetamin, 6 gram sentetik kannabinoid, 4,56 gram esrar, 2,89 gram eroin ve 23 sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak", "uyuşturucu madde nakletmek" suçlarından, 18'i hakkında ise "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

Etiketler : uyuşturucu operasyonları şüpheli işlemi Van Emniyet
Yayınlanmadan adı değişti

Yayınlanmadan adı değişti
Sonunda gösterime giriyor

Sonunda gösterime giriyor
Cansu kameralardan kaçtı

Cansu kameralardan kaçtı
‘YARGI' EMMY'E ADAYI

‘YARGI' EMMY'E ADAYI
Benim kimseyle sıkıntım yok

Benim kimseyle sıkıntım yok
Kahkaha garantili film

Kahkaha garantili film
Türkçe ve Yunanca bir arada

Türkçe ve Yunanca bir arada
Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok

Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok
Burcu Kara: Biz de insanız robot değiliz ki!

Burcu Kara: Biz de insanız robot değiliz ki!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX