Van'da terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
Terörle mücadele yurt içinde ve yurt dışında hızla devam ederken Van'da gerçekleştirilen operasyonda PKK'ya ait el bombası, silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla İpekyolu ilçesi Bakraçlı Mahallesi kırsalına bugün operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan arazi tarama faaliyetlerinde, terör örgütüne ait 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 el bombası, 2 sabit telsiz ve bir miktar mermi ele geçirildi.
Patlayıcılar yerinde patlatılarak imha edilirken, bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.
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