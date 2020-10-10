Van'da terör operasyonu! 4 tutuklama
Kaynak: DHA
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Van'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Ekim günü örgütün basın ve kültür yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen şüpheliler ile basın kültür ofisi olarak kullanıldığı değerlendirilen bir iş yerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin üstlerinde, iş yeri ve adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.B., N.S., Ş.A., ve C.U., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 2 şüpheli Ş.E., ve F.Ç., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- MSB: Ermenistan artık işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermelidir
- Bakımı tamamlanan Kanuni sondaj gemisi İstanbul'a gelmek üzere yola çıktı
- Dünyada eşi benzeri yok... Yerli ve milli MUKAS sistemi TSK'ın gücüne güç katıyor
- Ateşkes kararına Türkiye'den ilk yorum: Azerbaycan'ın kararlarını destekleriz
- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes yürürlüğe girdi
- MSB: 2 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi