Van'da terör operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerce bu kapsamda 28 Kasım-4 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 5 PKK/KCK şüphelisi ile 10 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında gerekli işlemler yapıldı.