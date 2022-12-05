Van'da terör operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA
Van'da geçen hafta, terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ekiplerce bu kapsamda 28 Kasım-4 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 5 PKK/KCK şüphelisi ile 10 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler hakkında gerekli işlemler yapıldı.
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