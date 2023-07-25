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25 Temmuz 2023 Salı 10:00:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2023 Salı 10:00:00

Van'da silah kazası sonucu bir asker şehit oldu

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Van'ın Özalp ilçesinde dün silah kazası sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Ulaştırma Sözleşmeli Er Ömer Cinkara'nın müdahaleye rağmen kurtarılamadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı van asker şehit
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