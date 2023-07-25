Van'da silah kazası sonucu bir asker şehit oldu

Van'da silah kazası sonucu bir asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.