Van'dan acı haber: 1 korucumuz şehit düştü

Van'da sıcak çatışma! 1 güvenlik korucumuz şehit oldu
Kaynak: İHA
Son dakika gelen habere göre; Van'ın Çaldıran ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışma sonucu 1 güvenlik korucumuz şehit oldu.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediyem Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Çaldıran ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucu 1 güvenlik korucusunun şehit olduğunu duyurdu. Vali Bilmez, acı haberi sosyal medya hesabından duyururken “16.08.2020 günü saat 21.30 sıralarında, ilimiz Çaldıran ilçesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Güvenlik Korucumuz Haki Taş şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağolsun” cümlelerine yer verdi.
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