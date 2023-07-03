VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Merkez Bankası PPK toplantı özeti yayımlandı
İzmir'de ormana sıçrayan yangınına müdahale ediliyor
Ankara'da ormanlık alanlara girişler 30 Eylül 2023'e kadar yasaklandı
Yetim Vakfı Kurban Bayramı'nda 20 ülkeye hisse dağıttı! Kardeş coğrafyalarda 413 bin 769 gülücük
Papa Franciscus'tan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
03 Temmuz 2023 Pazartesi 13:45:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2023 Pazartesi 13:45:00

Van'da polis ekipleri geçen hafta boğulma vakalarına karşı 745 kişiyi bilgilendirdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Van'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta sahil bandında 745 kişiyi boğulma vakalarına karşı bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, deniz polisi ekipleri, Van Gölü'ndeki sorumluluk bölgesinde asayişin ve can güvenliğinin sağlanması, acil müdahale, arama ve kurtarma faaliyetleri yürütüyor.

Bu kapsamda, 26 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde, Tuşba ilçesi Çarpanak Adası mevkisinde, gölde boğulan 2 kişi, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ile koordineli yapılan çalışmalarla sudan çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ayrıca, Yüzüncü Yıl Üniversitesi sahil şeridinde teknede mahsur kalan 3 kişi ile sahil kesimlerinde yapılan kontroller esnasında kıyıdan uzaklaştıktan sonra dalgaların etkisiyle sürüklenen bir kişi ekiplerce kurtarılarak karaya ulaştırıldı.

Gölde 6 gezinti teknesinde denetim yapan ekipler, bir tekneye kapasitesinden fazla yolcu alındığı gerekçesiyle idari işlem yaptı.

Ekipler, sahil bandında 745 kişiyi, boğulma vakalarına karşı alınacak tedbirler hakkında bilgilendirdi ve broşür dağıttı.

Etiketler : van van gölü boğulma arama kurtarma polis
Beş kitap okuyarak hazırlandım

Beş kitap okuyarak hazırlandım
Şarkılı gönderme

Şarkılı gönderme
Ustaları andı

Ustaları andı
Tatil dönüşü yeni dizi anlaşması

Tatil dönüşü yeni dizi anlaşması
Miami'de aşk yeniden!

Miami'de aşk yeniden!
Görücü usulü tanışıp evlendi

Görücü usulü tanışıp evlendi
Küçük Kıvanç!

Küçük Kıvanç!
Eylülde düğün var

Eylülde düğün var
Önce İstanbul sonra Prag

Önce İstanbul sonra Prag

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX