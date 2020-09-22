Van'da koronavirüs denetimi: Tedbirlere uymayan 74 toplu taşıma aracına 30 bin lira ceza

Van'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 74 toplu taşıma aracına 30 bin lira ceza
Kaynak: DHA
Van'da yeni tip koronavirüs denetimleri devam ediyor. Denetimlerde kurallara uymayan 74 toplu taşıma aracına 30 bin lira ceza verildi.
Koronavirüs vaka sayının giderek arttığı Van'da polis, jandarma ve belediye ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda kent merkezi ve ilçelerde Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı trafik, İl Emniyet Müdürlüğü, İpekyolu Belediyesi Zabıta , Sağlık İl Müdürlüğü ekipleri ile kırsalda Jandarma ekipleri günün belirli saatlerinde kurulan uygulama noktalarında denetimler yaptı.
Ekipler, M, V, H ve T plakalı araçlara yönelik durak dışı yolcu alma, kapasite üstü yolcu taşıma, maske ve hijyen denetimleri yaparak, 74 toplu ulaşım aracına koronavirüs kurallarına uyulmadığını belirledi.
Araç sahiplerine yaklaşık 30 bin TL cezai işlem uygulandı. Toplu ulaşım araçlarına yönelik denetimlerin bundan sonra da devam edileceği belirtildi.
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