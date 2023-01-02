Van'da korkutan deprem!
Kaynak: İHA
Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre, merkez üstü Tuşba ilçesinde saat 08.45'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği kaydedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtildi.
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