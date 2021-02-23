  • BIST
    1517.86
  • Dolar
    7,0800
  • Euro
    8,6064
  • Altın
    411,7880
İstanbul
1 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çelik: Türkiye, ölümden kaçan mazlumlara sığınak oldu
Van'da HDP'li 5 milletvekili hakkında soruşturma başlatıldı
Johnson, 21 Haziran'da tüm Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılması konusunda umutlu
İkinci T-129 ATAK helikopteri, Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 500 bin 443'e yükseldi
Başkan Erdoğan, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah'ı kabul etti
Düzce'de sahillerdeki atıkları temizleyen emekli öğretmen duyarlılık örneği sergiliyor
ABD'de konut fiyatları 2020'nin sonunda yüzde 10,4 arttı
'Bir terör örgütü tarafından hedef gösteriliyorum'
Yunanistan'dan gerilimi tırmandıracak hamle
Başkan Erdoğan duyurdu: 20 bin öğretmen atayacağız
Milli anti-balistik füze kritik tehditleri bertaraf edecek
4 terörist daha etkisiz hale getirildi
"Biz kuşakları X, Y, Z kategorisiyle ele almıyoruz"
Bakan Dönmez duyurdu: Rüzgarımız rekorlarla esiyor
Allahü ekber' diyen karga!
Buz tutan gölette mahsur kaldı Buz tutan gölette mahsur kaldı
Xbox'lara iki kat FPS desteği
Bu mutluluk unutulur mu!
Hem meslek öğreniyorlar hem de spor yapıyorlar
Seri katil olarak dönüyor
ALFA'dan Gülçin'e ödül
Sanal alem detoksu bitti
Romantik Hadise
23 Şubat 2021 Salı 20:07:00 - Güncelleme:23 Şubat 2021 Salı 20:07:00

Van'da HDP'li 5 milletvekili hakkında soruşturma başlatıldı

ABONE OL

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li 5 milletvekili hakkında soruşturma başlattı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün Van'da DBP İl Başkanlığı öncülüğünde 8 Ocak'ta basın açıklamasındaki konuşması ile Van milletvekilleri Sezai Temelli, Muazzez Orhan Işık, Tayip Temel ve Murat Sarısaç'ın sosyal medyadaki paylaşımlarını incelemeye aldı.

HDP'li 5 milletvekili hakkında "Türk milletini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından soruşturma başlatan Başsavcılık, dosyaları "görevsizlik" kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna gönderdi.

Etiketler : van hdp milletvekili
15 yaşındaki Nilüfer

15 yaşındaki Nilüfer
Leyla Hanım heyecanı

Leyla Hanım heyecanı
Yeni şarkılar yolda

Yeni şarkılar yolda
Sette pastalı kutlama

Sette pastalı kutlama
10 kilom daha kaldı

10 kilom daha kaldı
Oğlum çalışmama engel değil

Oğlum çalışmama engel değil
Bu sefer Bolşevik devrimini anlatacak

Bu sefer Bolşevik devrimini anlatacak
Yaşlanıyorsun denilmesine kızdı

Yaşlanıyorsun denilmesine kızdı
Doğru projeyi bekliyor

Doğru projeyi bekliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER