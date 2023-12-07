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Van'da HDP önündeki eyleme bir aile daha katıldı
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07 Aralık 2023 Perşembe 16:44:00 - Güncelleme:07 Aralık 2023 Perşembe 16:44:00

Van'da HDP önündeki eyleme bir aile daha katıldı

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Çocuklarının kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin il başkanlığı önündeki eylemine 1 aile daha destek verdi.

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin il başkanlığı binası önünde yaptığı eyleme bir aile daha katıldı.

AA'da yer verilen habere göre, Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Şehidime dokunma, onlar bize emanet", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak, HDP İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüyen aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme yeni katılan Fatma Tekyurt, kızının 2015'te dağa kaçırıldığını söyledi.

Kızına kavuşmak istediğini ve bundan sonra HDP önündeki eyleme katılacağını belirten Tekyurt, "Kızım, terör örgütü PKK ve HDP tarafından kaçırıldı. O günden bu yana haber alamıyorum. Çocuğumun devlete sığınmasını istiyorum. Önce devletine sonra bana dönmesini istiyorum." dedi.

Oğlunun 2014'te HDP tarafından dağa götürüldüğünü ifade eden Fevzi Yağmur ise "Kenan, eğer beni görüyorsan, duyuyorsan ailene geri dön. Annen, kardeşlerin, akrabaların seni bekliyor. Sen tek başına orada kimi bekliyorsun? Orada kime anne baba diyorsunuz? Fırsat bulursan çık gel, seni bekliyoruz. Sonuna kadar seni bekleyeceğiz." diye konuştu.

Etiketler : VAN HDP İL BİNASİ EVLAT NÖBETİ AİLELER
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