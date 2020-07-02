  • BIST
    116602
  • Dolar
    6,8564
  • Euro
    7,7492
  • Altın
    390,6850
İstanbul
22 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kartal'ın yeni golcüsü Fransa'dan!
Darbeci Hafter cephesinde pişmanlık: Trablus'a hücum etmemiz hataydı
Numan Kurtulmuş'tan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması
Bakan Albayrak: 11 yılın en iyi çeyreklik performansı!
Kurban Bayramı öncesi mezbahalara koronavirüs ayarı
Bakan Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yapanlardan biri firari FETÖ sanığı çıktı
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Nakdi ücret desteği ödemeleri 8-10 Temmuz tarihleri arasında yapılacak
Bakan Pekcan'dan ihracat açıklaması: Yüzde 35 yükseldi
Ali Koç: Ligler biter bitmez açıklayacağız
İstanbul'da fırıncılardan ekmeğe zam talebi
Gaziantep FK'de sürpriz ayrılık
Kanada'da ilk defa bir Müslüman, vali yardımcısı oldu
Borsa güne yükselişle başladı
MSB: Barış Pınarı Bölgesi'nde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Bekir Pakdemirli müjdeyi verdi: 970 milyon liralık dev destek
10 yaşındaki otizmli Yusuf'un cansız bedeni bulundu
ALES için yeniden başvuru alınacak
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 6 milyonu geçti
Myanmar'da yeşim madeninde felaket: En az 100 ölü
Fransa'dan AB'ye küstah Türkiye çağrısı: Yeni yaptırımlar uygulanabilir
AYM'den sevindiren emeklilik kararı! Meclis'e bildirildi
Van'da 3 kilo 178 gram eroin ele geçirildi
Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor
NATO'dan Fransa'yı çılgına çeviren Türkiye kararı
02 Temmuz 2020 Perşembe 09:20:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2020 Perşembe 09:52:00

Van'da gri listede bulunan 3 terörist etkisiz hale getirildi

ABONE OL

Van'ın Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin 2015-2018'deki birçok kanlı eylemin faili olduğu ve gri listede arandığı belirlendi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Van Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin; Van-Başkale’de, 2015-2018 yılları arasında gerçekleştirilen birçok kanlı eylemin failleri olduğu ve gri listede arandıkları tespit edildi

İç güvenlik operasyonları kapsamında; 29 Haziran Pazartesi günü, Van- Gürpınar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birlikleri ile gerçekleştirilen J-SİHA destekli operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin, terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle GRİ LİSTE’de yer alan, sözde Van Eyaleti, Başkale ve Masiro gücünde faaliyet gösteren; Welat Malazgirt kod adlı Fırat Göre, Azat kod adlı Tahsin Genez ve Kendal kod adlı İlyas Duran olduğu tespit edildi.

ÖLÜ OLARAK ELE GEÇİRİLEN TERÖRİSTLERİN;

- 2017 yılı Ağustos ayında Van/Başkale Jandarma Komando Tabur Komutanlığına yapılan saldırının,

- 12.06.2017 tarihinde Van/Başkale-Yolmaçayır Mahallesi Mengen Tepe bölgesinde Sinan Şener isimli çobanın öldürülmesinin,

- 03.07.2017 tarihinde Van/Başkale-Gedikbaşı Mahallesi Boğaz mevkiinde Van-Hakkari karayolu üzerinde mayın araması yapan güvenlik güçlerine yönelik roketatarlı saldırının,

- 09.11.2016 tarihinde Van/Başkale Eşmepınar bölgesinde güvenlik korucularına yapılan eylem sonucu, 3 güvenlik korucusunun ve 1 sivilin şehit edilmesinin,

- 2016 yılında, Van ili Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi sınırları içerisinde, yol kesmeyi müteakip 1 güvenlik korucusunun şehit edilmesi ve 2 güvenlik korucusunun yaralanmasının,

- 2016 yılında, Van ili Başkale ilçesi Yavuzlar Mahallesi sınırları içerisinde, bir araca yönelik olarak gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 3 güvenlik korucusu ve 1 sivilin şehit edilmesinin yanı sıra birçok eylemin de faillerinden olduğu belirlendi.

Teröristlerle birlikte; 2 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet glock marka tabanca, 6 adet el bombası ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER