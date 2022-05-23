Van'da geçen haftaki terör operasyonlarında 31 zanlı gözaltına alındı
Kaynak: AA
Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ, DEAŞ ve PKK'ya yönelik operasyonlarda 31 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda geçen hafta TEM Şubesi ekipleri ile özel harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 23 PKK/KCK, bir DEAŞ ve 7 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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- Van'da geçen haftaki terör operasyonlarında 31 zanlı gözaltına alındı