Van'da askeri araç devrildi: 1 askerimiz yaralandı
Kaynak: AA
Van'ın Gürpınar ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu bir askerimiz yaralandı.
Van-Hakkari kara yolunun 55. kilometresindeki Hoşap Mahallesi mevkiinde görevden dönen askerlerin bulunduğu araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralan askerimiz ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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