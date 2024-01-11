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Van'da 677 düzensiz göçmen yakalandı
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11 Ocak 2024 Perşembe 20:32:00 - Güncelleme:11 Ocak 2024 Perşembe 20:32:00

Van'da 677 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: AA

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Van'da 1-10 Ocak tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 677 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 11 şüpheli de tutuklandı.

Yasa dışı göçle mücadele kapsamında sınır hattında Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır gerisinde Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat ekiplerinin, göçmen kaçakçılığı yapanlarla düzensiz göçmenlere yönelik operasyonları devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan devriyeler ve kontrol noktalarındaki denetimlerde, 1-10 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 677 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheliden 11'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

Düzensiz göçmenler de Van İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Operasyonlarda 9 araca el konuldu.

Etiketler : vanda operasyon göçmen yakalama göçmen kaçakçılığı
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