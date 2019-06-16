16 Haziran 2019 11:03 | Pazar
Van'da 48 kilo 565 gram esrar ele geçirildi
Van'ın Gürpınar ilçesinde bir kamyonette yapılan aramada 48 kilo 565 gram esrar ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çakınlı Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu kamyonette arama yaptı.
Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada kamyonette 2 çuvaldaki 41 pakette 48 kilo 565 gram esrar bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli E.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
(AA)
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