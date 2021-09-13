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13 Eylül 2021 Pazartesi 12:30:00 - Güncelleme:13 Eylül 2021 Pazartesi 12:30:00

Van'da 14 kişi kapasiteli minibüse bindirilen 71 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: AA

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Van'da 14 kişi taşıma kapasiteli minibüste 71 düzensiz göçmen yakalandı, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'nın devriye ekipleri, dün saat 06.00 sıralarında Gürpınar-Gevaş kara yolunda 71 düzensiz göçmenin bindirildiği minibüsü durdurdu.

Araçtan inerek kaçmaya çalışan minibüs şoförü şüpheli E.Y, yaklaşık 500 metre ileride jandarma ekiplerince yakalandı.

Bu arada düzensiz göçmenleri sınırdan geçirerek öncülük ettiği belirlenen şüpheli K.P'nin de yakalanmamak için göçmenlerin arasına saklandığını fark eden jandarma ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

Olayda kullanılan 14 kişi taşıma kapasiteli araca el konulurken, düzensiz göçmenler de işlemlerinin yapılması için ilgili kurumlara teslim edildi.

Gözaltına alınan minibüs şoförü E.Y ile K.P'nin ifade işlemleri jandarmada sürüyor.

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı.

Etiketler : van düzensiz göçmen gözaltı
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