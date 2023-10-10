Van Gölü'nde zumbalı temizlik

Van'da İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren zumba eğitmenleri, küresel iklim değişikliğinin etkisiyle suları çekilen Van Gölü'ne dikkat çekti. Gölün korunması ve temiz bırakılması için zumba yapan sporcular, aynı zamanda sahildeki çöpleri temizledi. Çok sayıda kadın sporcunun katıldığı etkinlik ise renkli görüntüler oluşturdu.

