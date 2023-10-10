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10 Ekim 2023 Salı 07:57:00 - Güncelleme:10 Ekim 2023 Salı 07:57:00

Van Gölü'nde zumbalı temizlik

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Van'da İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren zumba eğitmenleri, küresel iklim değişikliğinin etkisiyle suları çekilen Van Gölü'ne dikkat çekti.

Van'da İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren zumba eğitmenleri, küresel iklim değişikliğinin etkisiyle suları çekilen Van Gölü'ne dikkat çekti. Gölün korunması ve temiz bırakılması için zumba yapan sporcular, aynı zamanda sahildeki çöpleri temizledi. Çok sayıda kadın sporcunun katıldığı etkinlik ise renkli görüntüler oluşturdu.

Etiketler : Van zumba eğitmenleri zumba
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