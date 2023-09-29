Van Gölü kirlilikten kurtarılıyor

Yıllardır atık sularının arıtılmadan deşarj edildiği Van Gölü'nde yaşanan kirlilik sorunu, Van Büyükşehir Belediyesi'nce hayata geçirilen "Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi" ve "Dip Çamuru Temizliği" projeleriyle çözüme kavuşturuluyor.

Tuşba ilçesinde 14 hektarlık alana kurulan ve 5 Haziran 2021'de devreye alınan tesis sayesinde, günde yaklaşık 170 bin metreküp atık suyun temizlenerek göle aktarılması ve 70 ton çamurun bertaraf edilmesi sağlandı.