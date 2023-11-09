Van depreminin kahramanları umut oldu

Van'da 2011 yılında yaşanan depremlerde birçok kişiyi enkaz altından çıkaran Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü görevlileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde de arama kurtarma çalışmalarına katılarak yüzlerce insana umut oldu. Sürekli tatbikatlar yapan, yeni teknolojik ekipmanlarla kapasitelerini genişleten ekip, depremlerde hayatını kurtardıkları kişilerle zaman zaman telefonda görüşerek moral buluyor.