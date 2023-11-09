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09 Kasım 2023 Perşembe 07:45:00 - Güncelleme:09 Kasım 2023 Perşembe 07:45:00

Van depreminin kahramanları umut oldu

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"Van depreminin kahramanları", Malatya ve Hatay'da da birçok kişiye umut oldu.

Van'da 2011 yılında yaşanan depremlerde birçok kişiyi enkaz altından çıkaran Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü görevlileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde de arama kurtarma çalışmalarına katılarak yüzlerce insana umut oldu. Sürekli tatbikatlar yapan, yeni teknolojik ekipmanlarla kapasitelerini genişleten ekip, depremlerde hayatını kurtardıkları kişilerle zaman zaman telefonda görüşerek moral buluyor.

Etiketler : van deprem afad
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