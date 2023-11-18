Valilikten İstanbul için fırtına uyarısı
Kaynak: TRT Haber
İstanbul Valisi Davut Gül, kentte beklenen fırtına konusunda tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Vali Davut Gül, kentte beklenen fırtına konusunda tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da devam eden yağışların yarın da etkili olmasının beklendiğini kaydetti.
İstanbul'da devam eden yağışların yarın da etkili olması beklenmektedir.— Davut GÜL (@gul_davut) November 18, 2023
Rüzgar,etkisini arttırarak kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir
Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli ve tedbirli olalım pic.twitter.com/yKKpyJ90Qw
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