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18 Kasım 2023 Cumartesi 20:57:00 - Güncelleme:18 Kasım 2023 Cumartesi 20:57:00

Valilikten İstanbul için fırtına uyarısı

Kaynak: TRT Haber

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İstanbul Valisi Davut Gül, kentte beklenen fırtına konusunda tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Vali Davut Gül, kentte beklenen fırtına konusunda tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da devam eden yağışların yarın da etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Etiketler : fırtına uyarısı İstanbul Valisi ŞİDDETLİ RÜZGAR
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