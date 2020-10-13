Valilik açıkladı: Eylem ve yürüyüşlere 15 gün yasak!
Kaynak: İHA
Afyonkarahisar Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile koronavirüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında kentte 15 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma gibi etkinlik ve eylemler yasaklandı.
Konu ile ilgili Afyonkarahisar Valiliği’nden yapıla yazılı açıklamada, yasak kararının koronavirüs ile mücadele kapsamında alındığı vurgulandı.
Açıklamada, “Afyonkarahisar’da 20 Ekim tarihinden 3 Kasım 2020 günü saat:23.59'a kadar 15 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, anma toplantısı/toplanma vb. her türlü etkinlik ve eylemlerin yapılması yasaklanmıştır. Düzenlenecek basın açıklamalarının ise vatandaşın günlük yaşamını aşırı ve katlanılamayacak derecede zorlaştırmayacak, yaya ve araç trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır” ifadelerine yer verildi.
- İçişleri Bakanlığı'dan flaş 'sahte alkol' açıklaması
- Valilik duyurdu! Maske takmayanlarla ilgili flaş karar
- Valilik açıkladı: Eylem ve yürüyüşlere 15 gün yasak!
- Savunma Sanayii'nden kritik proje! TSK'nın hizmetine girdi
- TBMM Başkanı Şentop: Seçimler artık hep zamanında yapılır
- Rusya devre dışı bırakıldı! Türkiye ve Azerbaycan enerjide öncü rol oynayacak