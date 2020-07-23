İstanbul Valisi Yerlikaya: "(Ayasofya Camisi) Namaz kılınacak alanlara misafirlerimizin girişleri yarın sabah saat 10.00'dan itibaren başlayacaktır."

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 24 Temmuz'da kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'ndeki hazırlıklara ilişkin Ayasofya Camisi'nin avlusunda basın mensuplarına açıklama yaptı.

Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bu görkemli günü hep birlikte en güzel şekilde yaşayacağız. Ayasofya'ya gelirken vatandaşlarımızdan 4 şey getirmelerini istiyoruz; maske, seccade, sabır ve anlayış. Salgın nedeniyle misafirlerimiz için Ayasofya Camisi ve çevresinde kadınlar için iki, erkekler için üç olmak üzere beş farklı açık alan namaz kılma yeri olarak belirlendi. İl dışından otobüsle gelen vatandaşlarımız için Yenikapı'daki alan tahsis edilmiştir. Alanda toplam 101 ambulans görev yapacak.

Namaz kılınacak alanlara misafirlerimizin girişleri yarın sabah saat 10.00'dan itibaren başlayacaktır. Toplu ulaşım araçlarını kullanmanızı öneriyoruz. Misafirlerimizin en büyük arzularının, Ayasofya Camisi'nde namaz kılmak olduğunu biliyoruz. Ayasofya Camimiz sabaha kadar açık olacak.