Vali Yerlikaya'dan Gaziler günü mesajı

İstanbul Valisi Yerlikaya, 19 Eylül Gaziler Günü dolasıyla mesaj yayımladı. Yerlikaya mesajında; "Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar hürriyet ve bağımsızlığının teminatı olan gazilerimizle birlikte, daha güçlü yarınlar hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yerlikaya'nın mesajında, "Vatanı, bayrağı ve kutsal değerleri uğruna canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimiz, milletimizin övünç kaynağı, vatanseverliğin ve kahramanlığın eşsiz timsalidir. Milli birlik ve beraberliğimizin korunması uğruna nice destanlar yazan gazilerimiz, şanlı tarihimizin ebedi kahramanlarıdır. Emsali olmayan bir fedakârlıkla hainlere göz açtırmayan, canlarından vazgeçmeyi göze alan gazilerimizle ne kadar iftihar etsek azdır.

Aziz milletimiz; Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Kore'de, Kıbrıs'ta ve 15 Temmuz'da vatana ve milli birliğimize kast edenlere karşı verdiği bütün mücadelelerde 'Ölürsek şehit oluruz, kalırsak gazi.' diyerek şehadeti ve gaza ruhunu her türlü değerin üstünde tutmuştur. Bu vatan, şehitlerin kanları ve gazilerimizin fedakârlıklarıyla var oldu, ilelebet var olacak.

Bizler, birlik ve bütünlüğümüze kasteden bölücü teröre karşı kararlılıkla sürdürdüğümüz mücadelede, şehitlerimize ve gazilerimize çok şey borçluyuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar hürriyet ve bağımsızlığının teminatı olan gazilerimizle birlikte, daha güçlü yarınlar hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz.

Bu duygularla, Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşal ve Gazi unvanlarının verildiği '19 Eylül Gaziler Günü'nü en kalbî duygularımla kutluyorum. Vatan uğruna can vererek makamların en yükseğine eren aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmetle yâd ediyorum. 19 Eylül Gaziler Günümüz Kutlu Olsun. " ifadeleri yer aldı.