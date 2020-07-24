24 Temmuz 2020 Cuma 20:49:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2020 Cuma 20:49:00
Vali Yerlikaya'dan 'Ayasofya' talimatı
Vali Yerlikaya, Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bugünden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatını verdi
Ayrıntılar geliyor
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