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18 Eylül 2020 Cuma 18:32:00 - Güncelleme:18 Eylül 2020 Cuma 18:43:00

Vali Yerlikaya, yeni mesai saatlerini açıkladı!

Kaynak: AA

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Vali Yerlikaya, yeni mesai saatleri ile ilgili; "Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz 08:00 ve 16:30'da, sağlık teşkilatımız 08:30 ve 16:30'da; diğer tüm kamu kuruluşlarımız 09:00 ve 16:30'da mesaiye başlayacaklar" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kademeli mesai çalışmalarına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Vali Yerlikaya, "Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz 08,00 ve 16,30'da, sağlık teşkilatımız saat 08,30 ve 16,30'da; diğer tüm kamu kuruluşlarımız 09,00 ve 16,30'da mesaiye başlayacaklar." ifadelerini kullandı. Ayrıca "Resmi ve özel olmak üzere ilkokul birinci sınıf öğrencilerimiz, okul öncesi ana sınıfı öğrencilerimiz, ayrıca özel eğitim okullarımızın da anasınıfı ve birinci sınıfındaki öğrencilerimiz; 21 Eylül Pazartesi günü sabah 09,00'da ders başı yapacaklar." dedi.

Kıymetli İstanbullular, tüm insanlığı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı ülkemizde ve İstanbul'da büyük bir mücadele veriliyor.

Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere toplumun her kesimi büyük bir fedakarlık ve özveri gösteriyor.

İstanbul'da koronavirüs önlemlerinin etkin şekilde uygulanması noktasında, valiliğimiz koordinasyonunda tüm kurum ve kuruluşlarımız, üniversitelerimiz, meslek odalarımız, STK'larımız ve basınımız ile güzel bir işbirliği ve dayanışma içerisindeyiz.

Çalışma hayatımızın en büyük gücü İstanbulumuzda Haziran sonu itibariyle 5 milyon çalışanımız var. Büyükşehir İETT verilerine göre; pandemi öncesi yolcu sayımız 7,6 milyon, bugün bu sayının 4,1 milyon seviyelerine düştüğünü görüyoruz.

İstanbul'da hepimizin bildiği gibi toplu ulaşımda yoğunluğun yaşandığı iki zaman dilimi var. Birincisi sabah 07 - 09, ikincisi ise akşam 17- 20 arası.

Bütün çalışmalarımızın tek amacı var. Bu yoğun zaman dilimlerinde pik saatlerde hemşehrilerimizi duraklarda, istasyonlarda ve toplu taşıma araçlarında salgın riskinden korumak.

Dün yaptığımız il pandemi kurulu toplantısında toplu taşımada pik saatlerdeki yoğunluğu gidermek için; sadece kamu sektörü değil mutlaka özel sektörün de kademeli mesai saatlerine ve esnek çalışmaya geçmesinde büyük fayda olacağı şekilde görüş birliğine varılmıştır.

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